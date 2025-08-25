Поджигатели покрышек на улице Тюшина получили по 11 лет колонии строгого режима

Куйбышевский районный суд отправил в колонию строгого режима Мухаммадала Раджабова и Мухриддина Шарипова, которые подожгли две покрышки в жилом доме на улице Тюшина, сообщает объединенная пресс-служба судов 25 августа. Оба проведут за решеткой по 11 лет и солидарно выплатят шести потерпевшим 500 тыс. рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 16 января 2024 года Раджабов получил заказ от неизвестного в мессенджере. За работу ему пообещали 87 тыс. рублей в криптовалюте. На дело исполнитель позвал Шарипова, которому пообещал половину суммы. В ночь на 17 января молодые люди приехали к дому 20 по улице Тюшина на KIA, скрыв лица балаклавами.

Следом злоумышленники подтащили к нужной квартире покрышки, облили их горючим и подожгли. Раджабов снял процесс на видео, которое отправил заказчику. Довести преступный умысле до конца не удалось, пожар потушили сотрудники МЧС и местные жители. Тем не менее, в коммуналке выгорела обстановка на площади 7 кв. м. Пострадали два человека.

По предварительным данным, в указанной коммунальной квартире проживал дядя криптоблогера Петра «Одиссея» Лунева, который приобрел широкую известность после конфликта с украинским блогером Анатолием Шарием. Инциденты с покрышками у квартир родственников Лунева случаются регулярно с конца 2023 года.

Суд посчитал, что Раджабов и Шарипов виновны в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога и покушении на убийство двух и более лиц, которое было совершено общеопасным способом по предварительному сговору.

Андрей Маркелов