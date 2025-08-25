Дрозденко потребовал трудоустраивать ветеранов СВО за четыре месяца

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил установить предельный срок в четыре месяца для трудоустройства ветеранов СВО. Отсчет этого срока начинается с первого обращения в кадровый центр региона, написал он в Telegram-канале.

По словам господина Дрозденко, каждый третий демобилизованный участник боевых действий на Украине хочет устроиться работать на новое место. Более тысячи ветеранов уже нашли постоянное место работы через кадровый центр области, отметил губернатор. «Также поручил до 1 октября разработать региональное приложение, аккумулирующее все льготы и мероприятия для участников СВО»,— добавил господин Дрозденко.

В мае Александр Дрозденко сообщил о действии нового норматива — за трудоустройство ветеранов СВО работодатели будут получать 1 млн руб. субсидий. Для получения выплат срок трудового договора должен составлять не менее 2 лет, а зарплата должна быть не ниже 75% от средней по области.