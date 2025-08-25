Письмо посла послали обратно

Посла США во Франции Чарльза Кушнера вызвали в Министерство иностранных дел, чтобы отчитать за «неприемлемые и абсолютно недопустимые» обвинения в адрес президента Эмманюэля Макрона. Речь идет о письме, в котором американец упрекает французское руководство в «отсутствии достаточных мер» по борьбе с антисемитизмом. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол США во Франции Чарльз Кушнер

Фото: John Minchillo / AP Посол США во Франции Чарльз Кушнер

Фото: John Minchillo / AP

Посол Кушнер обратился к президенту Макрону отчасти по-соседски. Американское посольство и Елисейский дворец разделяют в Париже всего несколько домов. А также и по-семейному: во Франции он ведь не просто представляет США и президента Дональда Трампа, но и связан с американской президентской семьей. Он родственник Трампа, пусть и не близкий: друг, товарищ и сват. Дочь американского президента Иванка Трамп замужем за сыном посла Джаредом Кушнером.

Дональд Трамп дважды сделал Кушнеру подарок. В первый раз — помиловав его и освободив из тюрьмы в Алабаме, где тот отбывал срок за уклонение от уплаты налогов, незаконные политические пожертвования и попытку подкупа свидетеля. Второй раз — в 2017 году, назначив его представлять правительство США во Франции. По поводу его назначения карьерные дипломаты тогда пожимали плечами, отмечая, что Кушнер, конечно, не Бенджамин Франклин, не Томас Джефферсон, не Джеймс Монро и не другие его славные предшественники на почетном посту, но хотя бы по-сватски близок к Трампу и вхож в его окружение.

Возможно, письмо в соседский дворец не вызвало бы во Франции такой реакции, если бы не стало достоянием общественности.

Его раздобыло и опубликовало агентство AFP. «Не проходит дня, чтобы евреи не подвергались нападениям на улицах, а синагоги, школы и предприятия не подвергались вандализму. Министерство внутренних дел вашего правительства констатирует, что даже детские сады стали объектами антисемитских актов вандализма,— писал Макрону посол и добавлял: — Заявления, очерняющие Израиль, и шаги в признание Палестинского государства поощряют экстремистов, провоцируют насилие и ставят под угрозу само существование еврейской общины во Франции».

Настойчивость и резкость американца можно понять, если обратиться к страницам его семейной истории. Мать Кушнера была узницей нацистов, уцелела чудом, совершив побег из Новогрудского гетто (тогда на территории Польши, ныне Белоруссии). Пробравшись в 1943 году вместе с 232 евреями через сделанный ими подкоп под проволокой, она скрывалась более года в лесах у партизан, где встретила Иосифа, своего будущего мужа. После трех с половиной лет в лагере беженцев в Италии пара эмигрировала в США, где родился и вырос Чарльз Кушнер. Теперь он пишет Макрону, возможно, вспоминая рассказы родителей об отчаянном сопротивлении узников и приводя в пример непреклонность Дональда Трампа: «Борьба с антисемитизмом возможна, если есть воля действовать».

МИД Франции отреагировал резко, подчеркнув, что посол не имеет права вмешиваться в дела государства, в котором он аккредитован, и уж тем более упрекать президента Франции за его якобы недостаточную заботу о согражданах.

«Заявления посла неприемлемы, они нарушают Венскую конвенцию (о дипломатических сношениях.— “Ъ”) 1961 года и не соответствуют уровню доверия между Францией и США»,— заявили в министерстве. Париж подчеркнул, что рост актов антисемитизма после 7 октября 2023 года — реальность, но борьба с ними ведется при «полной мобилизации властей».

Вызов посла в МИД 25 августа выглядит отчасти вынужденным жестом. Посол в письме ссылается на внутреннюю ситуацию в стране, точно так же и Франция, демонстрируя готовность отстаивать свои международные позиции и нормы дипломатии, обращается скорее к французской общественности.

Во Франции проживает крупнейшая еврейская община в Западной Европе — около 500 тыс. человек, одновременно с одной из крупнейших арабо-мусульманских общин. Обе общины чрезвычайно чувствительны к событиям в Газе. С 7 октября 2023 года, когда террористы «Хамаса» провели кровавую атаку на Израиль, уровень актов насилия и антисемитских инцидентов резко возрос. С момента объявления Макрона о скором признании государства Палестины обстановка накалилась еще больше: любое заявление или действие французских властей воспринимается не только через призму регионального конфликта Израиля и «Хамаса», но и в контексте внутренней межобщинной напряженности.

Алексей Тарханов