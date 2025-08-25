Детей втягивают в схемы

Мошенники стали чаще использовать детей в схемах кражи денег у их родителей. За первое полугодие было зафиксировано около 3,5 тыс. таких атак, подсчитали в компании по противодействию киберпреступности F6. По оценке экспертов, с начала года ежемесячное число инцидентов выросло почти в шесть раз. Вместе с этим увеличился и средний ущерб. Сейчас он превышает 190 тыс. руб. Полгода назад эта сумма была вдвое меньше. Общие потери клиентов банков могут превышать 600 млн руб.

Чаще всего злоумышленники выходят на детей в онлайн-играх и соцсетях, представляясь блогерами и предлагая принять участие в розыгрышах, рассказал руководитель департамента защиты от мошенничества компании F6 Дмитрий Ермаков: «Мошенники предлагают ребенку, например, прокачать персонажа в Minecraft или в Roblox либо получить какую-то игровую валюту. Дальше посредством этой манипуляции ребенок берет устройство и делает необходимые мошенникам операции. Там подробные инструкции, у нас на одном из скриншотов даже было: "Зайка, возьми телефон родителя и сделай фотографию экрана". После того как мошенник получил фотографию экрана, он понимает, какие приложения стоят, какую атаку проводить. Если он видит какие-то банковские приложения, то идет конкретный скрипт под конкретный банк для совершения операции перевода по номеру телефона либо по восстановлению доступа на другом устройстве.

Ребенок в определенных схемах может использовать спящего родителя, так называемые ночные дети. У нас есть описанная схема мошенничества, когда ребенок берет устройство и прикладывает палец спящего родителя либо по лицу снимает блокировку, а дальше уже действует по указке мошенников, проводя те или иные операции. После того как ребенок однажды совершил эту операцию, мошенник может продолжить атаку, начать запугивать ребенка, шантажировать под предлогом того, что он уже условно нарушил закон в каком-то виде, и все усугубляется. Согласно статистике, средний чек одной расходной операции — 80 тыс. руб., это примерно тот максимальный остаток, который в моменте доступен у среднего гражданина на карте».

По статистике, чаще всего жертвами мошенников становятся дети от десяти лет. В этом возрасте они уже активно пользуются соцсетями и зачастую не делятся с родителями подробностями общения с новыми знакомыми. А стандартные предупреждения не работают — подростки их просто игнорируют. Кроме того, злоумышленники могут не только охотиться на родительские кошельки, но и, манипулируя ребенком, заставить его совершать какие-то действия.

Надежного способа защиты от мошенников до сих пор не найдено, говорит специалист в области компьютерной безопасности Александр Вураско: «Категорию, к сожалению, обрисовать нельзя, потому что под удар могут попасть все. Если ребенок имеет доступ к телефону, пользуется коммуникационными технологиями, он потенциально уязвим. Злоумышленники стараются максимально расширить аудиторию. Если сейчас нацелены на 14-летних, то через месяц они могут с таким же успехом продвигать схемы, нацеленные на 6-летних, причем делать это параллельно.

Вариантов много: игровые схемы, мессенджеры, любые ресурсы, популярные у детей. Достаточно вспомнить, как пару лет назад были громкие истории, когда телефонные мошенники, попадая на ребенка, уговаривали его открыть дома газ на плите. Все варианты мы не сможем никогда отследить. Как только мы решим, что все, мы знаем все способы, которыми дети могут быть атакованы, тут же появится новый».

В общении с ребенком мошенники также нередко представляются сотрудниками школы, органов власти и других структур, добавляет РБК. Особенно активную деятельность они ведут в период школьных экзаменов. Аферисты просят якобы подтвердить какую-то операцию: запись на ЕГЭ, заполнение дневника и тому подобное. Ребенка вынуждают подтвердить данные кодом из смс. Иногда используют визуальные образы знакомых и друзей жертвы, рассказал руководитель группы обучения и осведомленности по информационной безопасности компании «Яндекс» Александр Лунев: «Особую опасность представляют схемы с использованием дипфейков. Например, фото или голосовые, где мошенники могут притворяться друзьями, учителями или даже любимыми блогерами.

Чаще всего жертвами таких схем становятся дети 10-17 лет. В своих схемах злоумышленники предлагают принять участие в чем-либо, например, розыгрыше или конкурсе. Дальше классическая схема — перевести деньги на безопасный счет. Для защиты детей важно объяснять не только правила безопасности, но и приватности, а также принципы работы этих мошеннических схем».

Эксперты советуют установить на всех устройствах, которыми пользуется ребенок, родительский контроль. Предостеречь детей от продолжения общения за пределами игрового чата, перехода по чужим ссылкам, а также отправки незнакомцам информации, которая содержит личные данные семьи.

