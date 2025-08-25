В Татарстане бывший замначальника колонии предстанет перед судом

В Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника исправительной колонии №5. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Татарстан.

По версии следствия, в 2022–2025 годах обвиняемый получал от одного из осужденных незаконные вознаграждения за непривлечение к ответственности за нарушения режима, послабления условий содержания и предоставление длительных свиданий. В качестве взятки передавались предметы одежды, смарт-часы и денежные средства.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому вменяют ст. 290 УК РФ (получение взятки), ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

Анар Зейналов