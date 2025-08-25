Бывший министр экономики Роберт Хабек покинет Бундестаг

Бывший вице-канцлер и министр экономики ФРГ, сопредседатель партии «Зеленых» Роберт Хабек сообщил, что с 1 сентября сложит депутатский мандат и покинет Бундестаг (парламент). Он объяснил, что его политический путь должен продолжаться за пределами парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Хабек

О своем решении Роберт Хабек сообщил в письме коллегам по партии, текст которого находится в распоряжении Bild. О дальнейших планах он не рассказал.

Роберт Хабек с 2018 по 2022 годы был сопредседателем партии «Союз-90/Зеленые». В правительстве бывшего канцлера ФРГ Олафа Шольца он возглавлял министерство экономики и климата, а также был вице-канцлером. На досрочных парламентских выборах в феврале 2025 года «Зеленые» выдвинули его кандидатом на пост канцлера. Однако по итогу голосования партия набрала 11,6%, потеряв 33 мандата в Бундестаге.

Лусине Баласян