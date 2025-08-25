Два нижегородских университета получили предостережения Рособрнадзора

Расположенные в Нижнем Новгороде Волжский государственный университет водного транспорта и Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского получили предостережения Рособрнадзора. Информации о том, какие именно нарушения нашли у нижегородских вузов в официальном сообщении нет.

Сказано только, что университетам предложили «принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования».

В списке Рособрнадзора еще 14 вузов, которым объявлены предостережения. Среди них, в частности, Высшая школа экономики, Университет российского инновационного образования, Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет, Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС».

