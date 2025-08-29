Газетный небоскреб

Против Страстного монастыря, рядом с Коммунистическим университетом трудящихся Востока, под боком у старого Сытинского гнезда прочно осели две советские газеты: «Известия» и «Правда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание комплекса «Известия» на Тверской улице и Пушкинской площади

Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ Здание комплекса «Известия» на Тверской улице и Пушкинской площади

Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ

Старого гнезда хватило ненадолго, восьми лет не прошло, а на очередь стал вопрос о том, что двум газетам вместе не уместиться.

Прахом рассыпалась пара домишек на соседнем участке. Сотни людей закопошились на развалинах, руша их вконец, вгрызаясь лопатами и кирками в желтую глинистую землю. Строится новый дом «Известий ЦИК СССР и ВЦИК». Двенадцать этажей. Бетон и стекло. Ночью зажигаются сильные электрические лампы, и работа идет беспрерывно. И уже подымаются основания новых стен. Будущее здание должно подняться на 29 саженей в вышину, а пока ушло на 2 сажени в землю.

С фундаментом повозились немало. Пришлось обходить и сдвигать все подземные «корни» современного большого города: кабельную сеть высокого напряжения, водопровод, канализацию, газовую сеть, старинные водопроводные, канализационные и отводные сооружения, «шпунтовые ряды» и другую древность. Найден человеческий череп.

Работы начались в августе текущего года. К концу строительного сезона будет закончено сооружение огромного подвала под всем двором yчастка, предназначенного для хранения бумаги и механической подачи ее наверх, полуподвала — служебного помещения для рабочих (раздевалки, душ и т. п.), а также первого этажа, в котором разместятся заказанные «Известиями» за границей новые ротационные машины.

В настоящий момент заложено уже основание центральной части здания — «башни». Эта часть, по замыслу автора проекта архитектора Бархина, является наиболее сложной в конструктивном отношении частью сооружения.

Все здание представляет собою по проекту тонкий железобетонный каркас с большими оконными проемами, которые будут составлять сплошные стеклянные поверхности стен, лишь местами перерезающихся балконами. Все внутреннее оборудование спроектировано по принципу максимальной механизации. Заканчиваться здание будет плоскими крышами-террасами.

Раньше на этом месте помещалось «Похоронное бюро Александрова». По окончании работ здесь будет наиболее высокое и технически усовершенствованное здание в Москве.

О строительстве нового здания «Известий» писали в 1925 году «Известия».

Материал подготовил Алексей Алексеев