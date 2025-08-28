Не учить, а адаптироваться

Студенты кафедры технологического предпринимательства МФТИ создали платформу Avareange, способную повысить эффективность борьбы с киберугрозами в пять раз за счет снижения влияния человеческого фактора в контексте инфобезопасности. Проект будет полезен организациям любого масштаба, включая государственный, корпоративный сектор, образовательные учреждения и MSSP-компании (Managed Security Service Providers).

Фаундеры проекта Виктор Белостоцкий и Антон Ломакин Фото: Предоставлено пресс-службой МФТИ Проект занял II место в акселераторе МФТИ «Физтех.Идея x R-Vision VC» Фото: Предоставлено пресс-службой МФТИ

Идея студенческого стартапа возникла на стыке трех вызовов: растущих киберугроз, уязвимости систем из-за человеческого фактора и низкой эффективности традиционного подхода к обучению в области информационной безопасности (ИБ). Авторы проекта — команда из 16 специалистов в области ИБ, машинного обучения, backend-разработки и методологии SAT (Security Awareness Training). По их мнению, созданная платформа поможет организациям сформировать супериммунитет.

«Импульсом к созданию нашего проекта стало осознание того, что даже при наличии мощных технических систем защиты человек остается самым слабым звеном в информационной безопасности. По статистике, более 90% успешных атак связаны с социальной инженерией. Это подтолкнуло нас к разработке продукта, который бы не просто обучал, а адаптировался к каждому пользователю и постоянно анализировал риски в режиме реального времени»,— рассказал соучредитель стартапа, студент кафедры технологического предпринимательства МФТИ Виктор Белостоцкий.

Платформа реализована на базе архитектурных принципов GRC (Governance, Risk, Compliance), SOAR (Security Orchestration, Automation and Response) и SAT. Ее цель — снизить влияние человеческого фактора в контексте киберугроз и вывести обучение в области информационной безопасности на новый уровень.

В Avareange входят персонализированные траектории обучения на основе поведенческого анализа (ML, LangChain); интеллектуальный ассистент на базе нейросети GigaChat; фишинг-симуляции с автоматической адаптацией сценариев под уровень пользователя; предиктивная аналитика и CISO-планирование через модуль Pulse, а также интерактивная аналитическая панель с визуализацией зрелости персонала и динамики угроз.

В центре системы — адаптивное обучение на базе искусственного интеллекта. Использование стеков LangChain и моделей машинного обучения позволяет проводить поведенческий анализ сотрудников, создавая индивидуализированные стратегии обучения. Это помогает повысить уровень осведомленности персонала о возможных источниках угроз и подготовить его к реальным ситуациям.

Один из ключевых компонентов платформы — модуль Pulse. С его помощью проводятся скоринг уязвимостей и внешняя разведка по открытым источникам информации (OSINT). Он агрегирует данные из утечек и формирует поведенческий риск-профиль компании, что позволяет проводить аудит и анализ устойчивости к атакам социальной инженерии.

Демонстрация модулей платформы Фото: Предоставлено пресс-службой МФТИ

Для более практического подхода предусмотрены имитационные фишинг-кампании. Система генерирует сценарии атак и оценивает реакцию пользователей через различные каналы связи — будь то электронная почта, мессенджеры или SMS. Действия пользователей фиксируются и транслируются в систему оценки рисков, принимающую во внимание их поведенческие паттерны. Далее платформа выдает рекомендации по эффективному поведению в подобных ситуациях.

Также в системе работает AntiScam-интеллектуальный агент на базе нейросети GigaChat, который использует анализ естественного языка (NLP) для мониторинга коммуникаций в реальном времени. Система предоставляет рекомендации, а аналитическая панель Pulse Dashboard предлагает многомерную визуализацию динамики угроз, уровня зрелости сотрудников, эффективности обучения и устойчивости к фишинг-атакам. Пользователи могут экспортировать данные в форматы для внешнего аудита, что добавляет прозрачности и помогает в оценке текущих рисков.

Проект Avareange ориентирован на организации любого размера, включая госсектор, корпоративный сектор, образовательные учреждения и MSSP-компании. Главные преимущества новой платформы — быстрое развертывание (за две недели), полная кастомизация под отраслевые и комплаенс-требования, SCORM-совместимость, API- и BI-интеграции, а также модульное масштабирование и поддержка стратегического планирования CISO.

На сегодняшний день Avareange находится на стадии зрелого MVP. Пилотные испытания успешно прошли в российских ИТ-компаниях, на промышленных предприятиях и в госсекторе. Проект активно ищет международных партнеров в регионах BRICS, CELAC, ASEAN и MENA, а также привлекает инвестиции в размере $1–2 млн на развитие следующей версии Pulse 2.0, международную сертификацию и локализацию продукта.

Пресс-служба МФТИ