Spiegel: Мерц хочет выдвинуть фон дер Ляйен на пост президента ФРГ

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц планирует выдвинуть на пост президента страны на выборах в 2027 году председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Об этом сообщил Der Spiegel со ссылкой на источники из немецкого правительства. Срок полномочий действующего главы государства Франк-Вальтера Штайнмайера истекает в марте 2027 года.

Фото: Virginia Mayo / AP Фридрих Мерц и Урсула фон дер Ляйен

Накануне в разговоре с журналистами Фридрих Мерц выступил за то, чтобы по итогу следующих президентских выборов впервые в истории Германии этот пост заняла женщина. «Это было бы хорошо»,— отметил канцлер. При этом возможных кандидатов он не назвал.

Франк-Вальтер Штайнмайер занимает пост президента с 2017 года. Сейчас продолжается его второй срок на этой должности. По законодательству ФРГ, баллотироваться на следующих выборах он не может. Полномочия президента Германии преимущественно носят представительский характер. Он подписывает международные договоры, представляет страну за рубежом, аккредитует послов, имеет право на роспуск парламента. За работу правительства в ФРГ отвечает канцлер.

Урсула фон дер Ляйен в 1990-х входила в Христианско-демократический союз, ныне возглавляемый Фридрихом Мерцем. В правительстве бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель госпожа фон дер Ляйен возглавляла министерство по делам семьи, затем стала министром труда и общественных дел. К 2013 году она была одной из самых популярных немецких политиков и стала первой женщиной, возглавившей Минобороны Германии. С 2019-го возглавляет Еврокомиссию. В 2024-м она была переизбрана второй срок.

Лусине Баласян