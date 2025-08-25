Поврежденный машиной путепровод на трассе М5 «Урал» восстановят осенью 2026 года

Поврежденный неизвестным автомобилем путепровод через трассу М5 «Урал» восстановят осенью 2026 года. Это следует из ответа ФКУ «Уралуправтодор» активистам «Щит малой родины».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Активисты «Щит малой родины» Фото: Активисты «Щит малой родины»

«Строительно-монтажные работы по объекту планируется выполнить в срок до 15.11.2026»,— указано в ответе ведомства.

Путепровод расположен на 157 км автодороги М5, рядом с южной сысертской развязкой. В январе 2024 года балки пролетного строения повредило «неизвестное транспортное средство», следует из информации с сайта «Уралуправтодора».

На поврежденной части конструкции было закрыто движение. По трассе М5 запретили движение для грузовиков с габаритами больше 3,7 м.

Ограничения продлятся до тех пор, пока конструкция не будет отремонтирована. В пресс-службе «Уралуправтодора» в январе указывали, что ремонт будут производить в теплое время года.

Анна Капустина