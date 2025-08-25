Новое шоу Джереми Кларксона вдохновляет британцев учиться сельскому хозяйству

Передача «Ферма Кларксона» (Clarkson’s Farm), в которой популярный британский телеведущий Джереми Кларксон занимается хозяйством на ферме, способствует популяризации образования в сфере агрономии и сельского хозяйства. По данным The Times, об этом сообщают многие учебные заведения в этой сфере в Великобритании.

Королевский сельскохозяйственный университет (RAU) отмечает, что число заявок на разные программы по управлению сельскохозяйственными землями в прошлом году выросло на 11–18%. Сильнее всего увеличилось число заявок на курс с практикой на ферме. «Выглядит так, что программы вроде "Фермы Кларксона" оказывают воздействие»,— считает руководитель отдела по набору студентов RAU Даниэлла Майлз. По словам Кена Слоана, вице-канцлера Университета Харпера Адамса, также специализирующегося на сельском хозяйстве, преподаватели «сообщают о росте интереса к нашим мероприятиям со стороны широкого круга студентов, вдохновляемых такими передачами, как "Ферма Кларксона"».

«Ферма Кларксона» выходит на сервисе Amazon Prime с 2021 года, а в мае—июне текущего года вышел очередной, четвертый сезон этой передачи. Она посвящена тому, как Джереми Кларксон, известный прежде всего по шоу Top Gear, занимается сельским хозяйством на своей ферме в графстве Оксфордшир, а агроном Чарли Айрленд и другие специалисты консультируют его.

Яна Рождественская