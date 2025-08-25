Завершено следствие по делу экс-мэра дагестанского Избербаша Магомеда Исакова

Следователи завершили расследование уголовного дела против бывшего мэра дагестанского города Избербаша Магомеда Исакова. Его обвиняют в получении взятки, мошенничестве и превышении должностных полномочий. Материалы дела направили для утверждения к прокурору, сообщила пресс-служба управления СКР по Дагестану.

Фото: Администрация города Кизилюрт

Ведомство установило, что экс-мэр в 2019 году получил взятку на сумму 3,9 млн руб. от застройщика. В обмен господин Исаков выдал разрешение на строительство дома в Избербаше.

Также бывший чиновник незаконно подписал два постановления о предоставлении земельных участков. Каждый из участков стоил свыше 600 тыс. руб. Землю сначала оформили на аффилированных лиц, а затем переоформили на третье лицо.

Общий ущерб от действий экс-мэра превысил 1 млн руб. Фигуранта задержали 1 октября 2024 года. На следующий день его арестовали. В суд направлены дела против двух других фигурантов по делу о мошенничестве: замначальника отдела земельных и имущественных отношений, а также эксперта этого же отдела.

Никита Черненко