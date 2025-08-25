В Пятигорске осудили участника экстремистской группировки

В Пятигорске вынесли приговор 41-летнему участнику экстремистской организации. Приговор вынесен по части 2 статьи 282.2 УК РФ, сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что с 2022 по 2024 год осужденный, находясь в исправительной колонии, публично показывал нанесенные на тело татуировки с символикой запрещенного в России экстремистского объединения, которое популяризирует криминальную культуру. Кроме того, мужчина открыто пропагандировал среди заключенных традиции запрещенной организации.

Суд приговорил обвиняемого к 6 годам 2 месяцам колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Мария Хоперская