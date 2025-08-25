Налоговая выявит резидентов

Армянские банки начали собирать досье на россиян, у которых есть счета в республике. Кредитно-финансовые организации и брокерские компании летом стали чаще запрашивать сведения о налоговом резидентстве клиентов. О такой тенденции “Ъ FM” рассказали юристы NSV Consulting. В этом году Армения проведет первый обмен данными с российской налоговой. Механизм предусмотрен специальным международным соглашением. Россия подписала его семь лет назад, Армения — в 2023-м. А в этом году уже начала передавать информацию.

Как поясняют юристы, информация об активах и доходах россиян станет доступна ФНС. Причем речь идет не только о банковских, но и о брокерских счетах, говорит управляющий партнер NSV Consulting Сергей Назаркин: «Армянские банки начали активно запрашивать информацию о налоговом резидендстве своих клиентов, при этом не только у банков, но и у брокеров. За последнее время в Армении нашими соотечественниками было открыто очень большое количество счетов, юрисдикция достаточно лояльна, не создает больших проблем, позволяет работать с рублем на вход из России или на выход в Россию. Даже в отдельных случаях позволяют делать транзитные операции, принимать рубль, дальше конвертировать в какую-то твердую валюту и отправлять за рубеж.

Тема автоматического обмена данными по финансовыми счетам не нова, много стран присоединились к этому механизму. Но Армения с большой задержкой стала частью этой системы, в этом году должен произойти первый обмен данными по результатам 2024 года. Весной и летом и банки, и брокеры массово начинают делать рассылки своим клиентам и просить их поделиться данными об их налоговом резиденстве. У тех, у кого по всем критериям видно, что резиденство относится к России, риск предоставления этих данных по соответствующим каналам очень высок. Если эти счета не задекларированы, по доходу тоже не отчитывались, есть иностранные компании, которые также не раскрывались в России, то могут начаться проблемы, могут задавать вопросы с последующими претензиями и доначислениями по налогам».

Как подготовиться к такой проверке? Советник юридической фирмы «Легикон-Право» Алексей Некрасов уверен, что клиенту нужно самостоятельно контролировать свои счета и обладать всей информацией, чтобы при необходимости ответить на вопросы налоговой: «Это касается всех владельцев иностранных счетов, то есть и юридических лиц, и физических, в том числе тех, кто не является предпринимателями.

Подготовиться можно только одним способом — самому вести учет этих счетов, иметь доступ к личному кабинету либо к банковскому приложению, чтобы контролировать поступления.

Если будут налоговики задавать вопросы, на них нужно дать ответ. Поэтому здесь самая главная рекомендация — это учет, контроль и возможность доступа к своим данным, если нет, то их надо восстановить. Наверное, подумать можно еще, если нет актуальности в этом счете, то закрыть».

По последним данным, в конце 2023-го Федеральная налоговая служба в рамках такого обмена получила сведения почти о 2 млн зарубежных счетов, которыми владеют свыше 500 тыс. налоговых резидентов России

