Марат Хуснуллин и Сергей Чемезов стали почетными гражданами Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин вручил звание почетного гражданина столицы Татарстана вице-премьеру России Марату Хуснуллину и генеральному директору госкорпорации «Ростех» Сергею Чемезову, передает корреспондент «Ъ Волга-Урал». Церемония прошла в Казанской ратуше.

Марат Хуснуллин был удостоен этого звания еще в 2024 году «за выдающийся вклад в экономическое и социальное развитие Казани и Татарстана», однако тогда он не смог присутствовать на церемонии из-за рабочих задач. «Сегодня у меня очень волнительный день. Я тронут вниманием и рад, что получил это звание именно здесь, где родился, учился и вырос», — заявил он.

Звание почетного гражданина также получил Сергей Чемезов. «Любая награда — это не только почет, но и ответственность», — отметил глава «Ростеха».

Кроме того, звание почетного гражданина Казани получил депутат Госдумы Ирек Богуславский. Всего по итогам церемонии отмечены 34 человека.

Звание «Почетный гражданин Казани» учреждено в 2005 году и присуждается за «выдающийся вклад в развитие и процветание Казани, повышение ее роли и авторитета в Российской Федерации и на международной арене».

Анар Зейналов