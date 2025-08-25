Учения правоохранительных органов пройдут 26 августа в Малопургинском районе

26 августа с 07:00 в Малопургинском районе пройдут учения правоохранительных органов с применением беспилотных летательных аппаратов, сообщил председатель Государственного комитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В связи с этим введут временные ограничения движения транспорта по улицам населенных пунктов, запрет на посещение лесных массивов деревни Малая Бодья и села Яган, а также ограничение доступа пешеходов в определенные зоны. Возможны проверки документов.