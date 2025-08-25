С начала года тюменские энергетики выявили 18 тысяч незаконных подвесов на опорах ЛЭП

«Россети Тюмень» подвели промежуточные итоги борьбы с несанкционированным использованием инфраструктуры электросетевого комплекса. С начала года энергетики осмотрели порядка 407 тысяч опор линий электропередачи (ЛЭП) и выявили более 18 тысяч самовольных подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

Между тем вес кабеля и его натяжение между опорами ЛЭП требуют обязательного расчета, а неучтенная нагрузка может оказаться критической и привести к технологическому нарушению. Также противоправные действия собственников оптоволокна сильно затрудняют выполнение ремонтно-профилактических и аварийно-восстановительных работ.

В большинстве случаев правоотношения с операторами связи удается урегулировать, но когда собственники оптоволокна отказываются признать факт незаконного размещения своего имущества на опорах, энергетики вынуждены принимать меры: с начала года демонтировано порядка 400 подвесов. Перед демонтажем «Россети Тюмень» направили провайдерам требования ликвидировать выявленные нарушения, однако владельцы телекоммуникационного оборудования их проигнорировали.

Сообщить о фактах несогласованного монтажа ВОЛС на объектах электросетевого хозяйства можно по телефону круглосуточной горячей линии 8-800-220-0-220 (анонимность гарантируется) или короткому номеру 220 (для мобильных устройств).

АО «Россети Тюмень»