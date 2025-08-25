Суд конфисковал квартиры экс-инспектора Ространснадзора в Москве, Сочи и Оренбурге

В Оренбурге суд удовлетворил иск прокурора об обращении в доход государства незаконно приобретенного недвижимого имущества на имя бывшей супруги экс-инспектора Ространснадзора. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, бывший инспектор Ространснадзора не отразил в сведениях о доходах, расходах, имуществе недвижимость, приобретенную в Москве, Сочи и Оренбурге и имя бывшей супруги. Стоимость квартира превысила 14,9 млн руб., что указывает на несоответствие «совокупному доходу служащего и его близких родственников за три предшествующих года».

Бывший чиновник является фигурантом уголовного дела по п.п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Руфия Кутляева