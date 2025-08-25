В КЧР семьям погибших участников СВО по требованию прокуратуры предоставят земельные участки

В Карачаево-Черкесии суд обязал региональные власти предоставить в собственность бесплатные земельные участки семьям двух погибших участников специальной военной операции после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Усть-Джегутинская межрайонная прокуратура рассмотрела жалобы родственников военных о нарушении их земельных прав. Проверка показала, что семьям вопреки требованиям регионального законодательства не выделили участки для индивидуального жилищного строительства.

На основании выявленных нарушений прокурор обратился в суд. Исковые требования удовлетворили в полном объеме. Исполнение вынесенных постановлений находится под контролем прокуратуры.

Мария Хоперская