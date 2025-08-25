В аэропорту «Бегишево» планируют отремонтировать взлетную полосу

Тендер на проведение проектно-изыскательских работ по ремонту взлетно-посадочной полосы на аэродроме «Бегишево» общей стоимостью 28 млн руб. опубликован на портале госзакупок.

Согласно документации, 6 млн потратят на обследования, более 8 млн на проектные работы и более 13 млн на разработку рабочей документации. Общая площадь работ составит около 105 тыс. кв. м. Финансирование проекта осуществляется из бюджета Республики Татарстан, срок исполнения — до 16 марта 2026 года.

Единственным собственником международного аэропорта «Бегишево» является компания «Камаз».

Аэропорт обслуживает пассажиров из близлежащих городов, таких как Нижнекамск, Набережные Челны, Елабуга и Альметьевск.

21 июля 2025 года, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что Россия планирует модернизировать не менее 75 аэропортов к 2030 году в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система».

Марк Халитов