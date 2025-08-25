В Тбилиси смягчились к оппозиции

В Грузии продолжают рассуждать на тему того, что привело к отставке главы Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Анри Оханашвили, о которой господин Оханашвили сообщил 23 августа. По одной из версий, члена правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) «ушли» с высокой должности в силовом ведомстве за неспособность обнаружить на границе с РФ машину, начиненную взрывчаткой. По другой — его подвел излишне жесткий настрой по отношению к оппозиционному движению. Преемник господина Оханашвили депутат Мамука Мдинарадзе считается проводником куда более мягкой линии.

Объявляя об отставке Анри Оханашвили с поста главы СГБ, на который он был назначен чуть менее пяти месяцев назад и который планировал занимать последующие шесть лет, премьер-министр Ираклий Кобахидзе не объяснил, в чем причина. Но все же попытался подсластить пилюлю заявлением о том, что Анри Оханашвили назначается советником председателя правительства и «будет консультировать его по вопросам безопасности».

Сам господин Оханашвили ограничился сухим заявлением, в котором поблагодарил премьера за доверие и подчеркнул, что остается «большим болельщиком Службы государственной безопасности», особенно с учетом «новых региональных и глобальных вызовов».

При этом Ираклий Кобахидзе, объявляя об отставке главы СГБ Анри Оханашвили и назначении на этот пост депутата Мамуки Мдинарадзе, который считается правой рукой премьера, появился перед журналистами один. Тем самым он нарушил давнюю традицию, когда во время объявления существенных кадровых перестановок в правительстве вместе с главой кабмина выходили как старый, так и новый назначенцы. Таким образом они демонстрировали преемственность всей властной команды.

Анри Оханашвили, написавший заявление об отставке, на брифинг не явился. А Мамука Мдинарадзе, считающийся ближайшим соратником премьера, конечно, не отказался бы прийти, но его присутствие на фоне отсутствия предшественника выглядело бы совсем скандально.

На фоне отсутствия официальной информации о том, чем «провинился» ушедший глава СГБ, в Грузии стали появляться разные версии. По одним данным, Анри Оханашвили «ушли» с высокой должности в силовом ведомстве за неспособность обнаружить на границе с РФ машину, начиненную взрывчаткой (хотя СГБ Грузии официально не комментировала этот инцидент).

Согласно другой версии, которую в беседе с “Ъ” высказал аналитик местного ресурса Nation.ge Давид Авалишвили, «бывший глава СГБ выступал за более жесткую линию в отношении оппозиции, в том числе арест многих оппозиционных лидеров». А в условиях, когда в ближайшее время ЕС приступит к обсуждению предложения об аннулировании безвизового режима для грузинских граждан «за нарушение в стране демократических норм», «Ираклий Кобахидзе и основатель ГМ миллиардер Бидзина Иванишвили решили поставить на ключевой пост в сфере безопасности сторонника сравнительно мягкого подхода Мамуку Мдинарадзе».

Напомним, Анри Оханашвили, сменивший в апреле на этом посту Григола Лилуашвили, одного из самых «проамериканских» деятелей в высших кругах ГМ, в своей апрельской презентационной речи главными вызовами безопасности Грузии назвал события вокруг Украины, «оккупацию Россией двух исконно грузинских регионов — Абхазии и Южной Осетии», а также «попытки деструктивных сил по насильственному свержению законно избранной власти Грузии». Под последним он подразумевал массовые демонстрации протеста оппозиции, часто выливающиеся в ожесточенные столкновения с частями спецназначения МВД.

И господин Оханашвили пытался бороться с оппозицией довольно жесткими мерами, включая массовые аресты.

Новый глава СГБ в прошлом никогда не занимал постов в исполнительной власти: будучи профессиональным юристом, он начинал карьеру в качестве практикующего адвоката. После прихода ГМ к власти в 2012 году многие годы возглавлял парламентскую фракцию правящей партии.

Сейчас же Мамука Мдинарадзе, который будет утвержден на пост в ближайшие дни, получит тот же «мандат» по борьбе с внутренними и внешними вызовами, что и его предшественники. Однако, в отличие от них, Мамука Мдинарадзе в Грузии считается одним из самых «пророссийских» деятелей. Так, в апреле 2024 года, когда господин Мдинарадзе в ранге главы парламентского большинства презентовал закон «Об иностранных агентах», один из лидеров оппозиции, депутат Алеко Элисашвили, ударил его кулаком по лицу под возглас: «Ах ты русский …».

