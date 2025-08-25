ЦБ может запретить банкам использовать свою форму при оценке доходов заемщиков

Банк России планирует подготовить законопроект о запрете для банков и микрофинансовых организаций (МФО) использовать сведения о доходах заемщика, которые содержатся в заявлении на потребительский кредит. О намерении регулятора сказано в актуализированном докладе о перспективных направлениях развития банковского регулирования и надзора (.pdf).

В настоящий момент банки для расчета показателей долговой нагрузки заемщика могут использовать альтернативные способы оценки. В их числе сравнение дохода заемщика и среднедушевого дохода в регионе. ЦБ считает, что подобные способы расчета могут давать искаженный результат.

Для оперативной передачи данных о доходах заемщика банки и МФО могут подключить к государственной системе «Цифровой профиль».