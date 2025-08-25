«Авито» запустил рассрочку на товары до 100 тыс. рублей

Пользователи «Авито» смогут оформить рассрочку на товары до 100 тыс. руб. на срок до полугода. Услуга предоставляется на базе сервиса Совкомбанка «Плайт», сообщает пресс-служба «Авито».

При оформлении рассрочки под 0% на 6 недель первый взнос составит 25%. Для других вариантов рассрочки — 1 руб. Для оформления необходимо выбрать товар с отметкой «Рассрочка» и заполнить анкету в приложении «Авито». После этого нужно подписать договор онлайн через SMS-код. Одобрение заявки занимает менее трех минут, отметили в пресс-службе.

Оплата доставки производится сразу, а рассрочка активируется после получения и проверки товара покупателем. Если товар не подошел, сделка отменяется, а первый взнос и деньги за доставку возвращаются. Продавцы могут вывести всю сумму на счет сразу после подтверждения получения.

«Внедрение этой опции уже позволило увеличить средний чек в шесть раз — и это подтверждает интерес к встроенным финсервисам»,— отметила директор по финансовым сервисам «Авито» Татьяна Жаркова.

По данным аналитиков «Авито», количество товаров, купленных в рассрочку в категории «Одежда, обувь и аксессуары», выросло более чем в три раза с начала года. В сегменте «Запчасти и аксессуары» — почти в 2,5 раза, «Красота и здоровье» — примерно в два раза.