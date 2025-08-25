Два человека погибли при спуске на зиплайне в Самарской области

В Кинельском районе Самарской области два человека погибли из-за обрыва троса на зиплайне — аттракционе, представляющем собой спуск с высоты по натянутому тросу. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Трагедия произошла 23 августа. В момент обрыва троса на зиплайне ехали два человека. Мужчина погиб на месте, женщина позднее умерла в больнице.

По делу назначены экспертизы, добавили в СКР. Максимальный срок наказания по статье ч. 3 ст. 238 УК — 10 лет лишения свободы.

Никита Черненко