В УрФУ до конца года откроют центр высокоточной механики

В Уральском федеральном университете (УрФУ) готовятся к запуску центра высокоточной механики (ЦВТМ УрФУ), на базе которого будет налажено производство импортозамещающих сервоприводов. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков в своем Telegram-канале.

Центр создан для обеспечения российской промышленности собственным высокоточным оборудованием. На создание и техническое оснащение центра направлено около 650 млн руб. из федерального бюджета. Общая площадь производственных помещений составляет 2,4 кв. м, а парк высокотехнологичного производственного исследовательского оборудования насчитывает 45 единиц.

«Высокоточные сервоприводы востребованы при производстве компонентов автомобильной техники, летательных аппаратов, наземных робототехнических комплексов, а также имеют большой потенциал для использования в роботизированных технологических линиях», – сказал Алексей Шмыков.

По словам господина Шмыкова, центр будет запущен до конца 2025 года. Уточняется, что проект реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Центр уже имеет 100 потенциальных заказчиков со всей России.

Полина Бабинцева