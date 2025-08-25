В Башкирии заложат 40 новых тематических аллей

С 20 сентября по 4 октября в рамках акции «Зеленая Башкирия» в Башкирии сформируют 40 новых тематических аллей, сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства региона Ирина Голованова на оперативном совещании в правительстве.

В городах и районах республики планируют высадить 4 тыс. крупномеров и 40 тыс. других саженцев. Также проведут компенсационное озеленение (восстановление уничтоженных или поврежденных зеленых насаждений) 9 тыс. деревьев, высаженных во время предыдущих акций.

В Туймазинском районе появится аллея в честь участников Великой Отечественной войны. В Нефтекамске высадят крупномеры и кустарники на общественной территории «Нефтекамск: ось времени». В Салавате на улице Островского заложат аллею из 120 лип, в Караидельском районе — «Аллею Героев», в Бакалинском — «Яблоневый сад». В Стерлитамаке высадят деревья в сквере перед кинотеатром «Салават», в парке имени Кирова и на проспекте Ленина. В Уфе появится 1,6 тыс. крупномеров и более 4 тыс. кустарников.

В высадке деревьев будут участвовать около 30 тыс. жителей республики, более 2 тыс. предприятий и 900 единиц техники.

Майя Иванова