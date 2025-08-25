Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В «Акроне» ответили на критику Артема Дзюбы о слабом составе команды

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев прокомментировал критику нападающего команды Артема Дзюбы после матча с ЦСКА. По его словам, эмоции футболиста понятны, так как результат встречи мог быть лучше для коллектива.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Константин Клюшев отметил, что клуб активно работает над усилением состава. В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными новичками. Руководство клуба стремится избежать ошибок в трансферах, что иногда требует дополнительного времени.

В матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Акрон» 24 августа на выезде проиграл московскому ЦСКА со счетом 1:3. Единственный мяч в составе тольяттинской команды забил Артем Дзюба. Нападающий после игры заявил о слабом составе своего клуба.

Андрей Сазонов