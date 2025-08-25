Команда «Тольяттиазота» — чемпион Самарской области по баскетболу 3×3

Сборная ТОАЗа по баскетболу 3×3 завоевала золото чемпионата Самарской области, повторив успех 2023 года. Победа в региональном чемпионате обеспечила команде предприятия выход на всероссийский уровень.



Соревнования, в которых приняли участие 20 команд из Самары, Тольятти и Новокуйбышевска, прошли в областной столице. В последний день чемпионата команда «Тольяттиазота» сыграла пять матчей, одержав победу в каждом из них.

В полуфинале и решающей игре за золото баскетболисты сборной предприятия встретились с командами из Самары: матч с AMG закончился со счетом 17:16, с «Легендой» — 7:6. Лучшим игроком чемпионата признан участник команды ТОАЗа Егор Панков.

Летний игровой сезон для сборной «Тольяттиазота» прошел максимально успешно — она стала обладателем Кубка Федерации баскетбола г. о. Тольятти по баскетболу 3×3, а прямо накануне чемпионата региона завоевала бронзу турнира «Кубок друзей», который проходил в Сергиевском районе Самарской области.