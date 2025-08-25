Представители Ставрополья и Мексики определили главные экспортные направления

На Ставрополье состоялась встреча министра экономики Антона Доронина и чрезвычайного и полномочного посла Мексики в России Эдуардо Вильегасом Мехиасом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Антон Доронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Главными направлениями экспорта в Мексику определили минеральные удобрения и химическую продукцию, сельскохозяйственное сырье (бобовые культуры и специи, овечья шерсть), промышленные товары и аэрозольная продукция и минеральную воду.

«Договорились укреплять торговые отношения с взаимной выгодой. Мексика — один из крупнейших экономических центров Латинской Америки, который открывает для ставропольских производителей доступ к обширному рынку», — написал чиновник.

Константин Соловьев