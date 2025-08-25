Первый авиарейс из Перми в Горно-Алтайск вылетел с 50%-ной загрузкой

22 августа компания «ЮВТ Аэро» выполнила первый авиарейс из Перми в Горно-Алтайск. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Прикамье», загрузка первого рейса из Перми в Горно-Алтайск составила 26 человек из 50 возможных. На рейс из Горно-Алтайска в Пермь с вылетом 29 августа продан 31 билет.

Полетная программа из Перми в Горно-Алтайск продлится до 24 октября. Рейсы из Перми будут выполняться один раз в неделю, по пятницам: прилет в Горно-Алтайск в 10:50, обратный вылет в Пермь — в 11:50. Время полета составляет около 2 часов 30 минут. Тип воздушного судна — канадские CRJ 200 вместимостью 50 человек.