Министр Кравцов заявил о буме среднего профессионального образования в России

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в 2025 году абитуриенты подали в колледжи на 850 тыс. заявлений больше, чем в прошлом году. В 2024-м колледжи получили около 3 млн заявлений.

Сергей Кравцов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Кравцов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«То есть сегодня можно с уверенностью сказать, что это бум среднего профессионального образования»,— сказал Сергей Кравцов (цитата по ТАСС).

В июле вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщал, что прием в колледжи третий год подряд составляет 1,2 млн человек. По его словам, чаще всего абитуриенты выбирают направления «Информационные системы и программирование», «Сестринское дело» и «Юриспруденция».