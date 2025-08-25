Объявлен тендер на строительство ЗАГСа в Ангарске за 245 млн рублей

ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области» объявило тендер на строительство «Дворца бракосочетаний» в Ангарске. Работы должны быть завершены до 31 августа 2026 года, следует из материалов на портале госзакупок. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 245,1 млн руб. Источником финансирования являются средства областного бюджета. Заявки на участие в тендере принимаются до 11 сентября.

Как следует из конкурсной документации, предусмотрено строительство двухэтажного здания на пересечении улицы Зурабова и улицы Троицкой. Площадь будущего дворца составит 678,5 кв. м. Подрядчику предстоит построить объект, выполнить отделочные работы, используя керамогранит, обустроить витражи и панорамную лестницу, а также создать парковку.

Действующий ЗАГС в Ангарске располагается в приспособленном помещении и городу давно требовалось новое отделение, комментировал ранее глава региона Игорь Кобзев.

Лолита Белова