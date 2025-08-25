В Верхотурье чиновника оправдали за использование грунта военных для строительства дорог

Верхотурский районный суд Свердловской области оштрафовал на 50 тыс. руб. главу Карелинского территориального управления администрации городского округа Верхотурский Александра Дутко по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность) за сруб деревьев на территории военного лесхоза, сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области. От оплаты штрафа он был освобожден, потому что истек срок давности привлечения к ответственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Судом установлено, что в августе 2021 года Александр Дутко заключил контракты на ремонт дороги в одном из поселков Верхотурского городского округа, поскольку населенный пункт был отрезан от автодорог. Ремонтные работы начались в августе 2021 года. Муниципальные власти разрешили брать для строительства грунт из местного карьера, находящегося на территории военного лесхоза.

В марте 2022 года, вскоре после начала специальной военной операции (СВО), военные выявили недостачу грунта и деревьев. По факту произошедшего было возбуждено три уголовных дела по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере), п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная вырубка леса), п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Cуд оправдал Александра Дутко по этим статьям, поскольку не была доказана его вина в незаконной рубке и краже деревьев.

Артем Путилов