На птицефабрике «Равис» в Челябинской области оценили ущерб от пожара

В результате пожара на предприятии «Равис — птицефабрика Сосновская» в поселке Рощино пострадало менее 2% поголовья птицы. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщила пресс-служба холдинга «УралАгроГрупп», в который входит птицефабрика.

Сейчас предприятие работает в штатном режиме, продолжается расследование инцидента.

«Пожар и его масштаб на объем годового производства мяса птицы не повлияет, так как еще до него мы перешли на новую систему выращивания птицы, а эта система более гибкая и адаптивная, что позволит нам компенсировать потери поголовья», — отметили в пресс-службе компании.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», возгорание на предприятии в Рощино произошло 23 августа. Загорелась кровля на площади 7 тыс. кв. м. Пожар ликвидировали через несколько часов.

Виталина Ярховска