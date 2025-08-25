Запах из облака данных

Проект студентов Университета Иннополис AI Spirit представил аромат SD-1, разработанный собственной нейросетью на основе анализа структур самых популярных мировых духов и их потребительских оценок.

Разработчики создали нейросеть, которая проанализировала базу из 40 тыс. сочетаний ароматов и оценок любителей парфюма. В результате искусственный интеллект научился генерировать уникальные сочетания, способные понравится большинству людей. Авторы проекта утверждают, что создали сингулярный парфюм, спроектированный для привлекательности и лучшего эмоционального отклика у покупателей. Это поможет в эмоциональном маркетинге и продвижении парфюмерных брендов.

Сергей Полин, сооснователь AI Spirit, студент Университета Иннополис, рассказал: «Наша команда поставила перед собой амбициозную задачу — найти универсальный код притягательности аромата и создать лучшие в мире духи. Первый получившийся аромат мы назвали SD-1 (Synthetic Dream). Сейчас он доступен в виде рум-спрея, и мы начали процесс сертификации туалетной воды. Это только начало пути к созданию идеальных ароматов будущего, индивидуально спроектированных для каждого человека на основе его предпочтений».

Для работы над проектом разработчики привлекли профессионального «носа» — парфюмера, который оценивал полученные результаты и помог создать законченный продукт.

Вероника Ямилова, парфюмер, создатель бренда Yamilova Urban, отметила: «Коллаборация с AI Spirit и работа над SD-1 были невероятно вдохновляющим вызовом. Ребята представили не сухой бездушный алгоритм, а возможность получить в руки детальную карту невидимых связей между запахами, эмоциями и предпочтениями людей по всему миру. Моя задача была не просто интерпретировать данные, полученные от нейросети в виде конкретной формулы, а дать свою экспертную оценку и добавить ту самую неуловимую искру, которая превращает комбинацию нот в настоящую магию. В результате получился гармоничный аромат, рожденный на стыке науки и искусства».

По словам представителей AI Spirit, в ближайших планах команды — выпустить ограниченный тираж рум-спрея и духов SD-1, а также начать генерировать духи по запросу брендов. Также команда думает о перспективах выпуска индивидуальных ароматов для рядовых пользователей.

Сергей Полин, сооснователь AI Spirit, студент Университета Иннополис, ответил на вопросы «Ъ-Науки»:

— Как нейросеть AI Spirit анализирует ароматы и предпочтения потребителей?

— Наша нейросеть работает как сложный ассоциативный механизм. Она не «чувствует» запахи физически, но оперирует их цифровыми профилями — химическими структурами, нотами и, что ключевое, их связями с потребительскими оценками. Анализируя тысячи таких связей, ИИ выявляет сложные, неочевидные для человека закономерности: какие комбинации нот consistently получают высокие оценки, ассоциируются с определенными эмоциями или популярны у конкретных аудиторий.

— Какие данные использовались для обучения нейросети?

— Как вы верно отметили, мы обучали систему на обширной базе данных, включающей 40 тыс. сочетаний ароматов и сопутствующих им оценок. Это были структуры и аккорды популярных мировых духов, собранные из открытых источников и парфюмерных баз данных, и, главное, огромный массив отзывов и оценок от любителей парфюмерии по всему миру. Это позволило алгоритму учиться не на абстрактных формулах, а на реальном потребительском опыте.

— Как ИИ генерирует новые парфюмерные композиции?

— Мы используем эволюционный алгоритм, который работает по принципу отбора и улучшения. Сначала нейросеть предлагает множество возможных сочетаний нот. Затем по заданным критериям — например, «массовая привлекательность» или «определенная эмоциональная реакция» — происходит отбор наиболее перспективных вариантов. Эти варианты комбинируются и видоизменяются, формируя новые поколения композиций. В итоге остаются сочетания, которые с наибольшей вероятностью соответствуют заданным целям. Это не случайный перебор, а направленный процесс оптимизации притягательности.

— В чем отличие подхода AI Spirit от традиционных методов?

— Традиционный метод базируется на опыте и интуиции мастера-парфюмера, что прекрасно, но субъективно и ограниченно. Наш подход — это data-driven искусство. Мы добавляем к творческому процессу объективный анализ глобальных предпочтений. Нейросеть может проанализировать объем информации, непосильный ни для одного человека, и найти связи, недоступные человеческому восприятию. Мы не заменяем парфюмера, а даем ему в руки мощнейший инструмент для принятия решений.

— Как нейросеть определяет «универсальный код притягательности» аромата?

— Под «универсальным кодом» мы понимаем набор алгоритмических правил и закономерностей, которые определяют, какие характеристики аромата (сочетание нот, их баланс, продолжительность звучания) статистически чаще вызывают положительный эмоциональный отклик у большой выборки людей. ИИ, обнаруживая корреляции между определенными компонентами и высокими оценками, по сути, расшифровывает этот код. SD-1 — первое физическое воплощение этой формулы.

— Какие алгоритмы лежат в основе работы AI Spirit?

— В основе проекта мы используем эволюционные алгоритмы и методы градиентного бустинга над деревьями решений (GBDT). Эволюционный алгоритм имитирует естественный отбор: он формирует множество комбинаций, отбирает наиболее перспективные и порождает новые поколения решений. Градиентный бустинг (в частности, его современная реализация вроде CatBoost) применяется для оценки качества этих комбинаций: модель обучена на больших массивах данных и прогнозирует, насколько предложенная композиция соответствует заданным критериям: от массовой привлекательности до вызова определенных эмоций. В связке эти методы обеспечивают не случайный поиск, а целенаправленную оптимизацию и отбор лучших ароматических решений.

— Как профессиональный парфюмер взаимодействовала с нейросетью? В чем заключалась ее экспертная оценка?

— Вероника Ямилова — профессиональный парфюмер и «нос» проекта. Она стала нашим мостом между цифровым миром и миром парфюмерного искусства. Нейросеть генерировала перспективные формулы. Задача Вероники была не просто «смешать ингредиенты», а дать экспертную оценку: интерпретировать предложения ИИ, оценить их жизнеспособность в реальности, тонко сбалансировать и добавить ту самую «неуловимую искру» — креативную составляющую, которая делает аромат по-настоящему гармоничным и завершенным. Она превращала математический расчет в магию.

— Почему команда AI Spirit считает, что может создать «идеальные духи будущего»?

— Потому что мы основали их создание не на догадках, а на данных. «Идеальный» в нашем понимании — это аромат, который обладает максимальной предсказанной притягательностью для целевой аудитории. Наша нейросеть уже доказала свою эффективность, создав SD-1. Следующий шаг — персонализация.

Мы уверены, что будущее за духами, которые создаются не для усредненного рынка, а индивидуально под предпочтения одного человека, и наш ИИ-движок технологически готов к решению этой задачи.

— Как проект сочетает науку и искусство в парфюмерии?

— Это идеальное партнерство. Наука о данных — это мозг проекта: анализ, вычисления, выявление объективных закономерностей. Искусство парфюмера — это душа: интерпретация, эмоция, финальное творческое воплощение. Наш аромат SD-1 — дитя этого союза: он рожден алгоритмом, но вдохновлен и доведен до совершенства художником.

— Какие этические вопросы возникают при использовании ИИ в создании ароматов?

— Ключевой вопрос — авторство и уникальность. Является ли аромат, созданный ИИ, уникальным произведением? Мы уверены, что да, ведь это новый, ранее не существовавший продукт. Роль парфюмера при этом трансформируется, но не исчезает. Важен и вопрос данных: мы используем только обезличенные и агрегированные данные, соблюдая приватность пользователей. Мы открыты к дискуссии по этим темам вместе с индустрией.

— Какие вызовы стоят перед командой при коммерциализации технологии?

— Основные вызовы лежат в двух плоскостях. Первое — принятие рынком и брендами нового, технологического подхода к творчеству. Наша задача — доказать его эффективность и рентабельность. Второе — масштабирование и логистика производства индивидуальных ароматов. Однако мы уже начали этот путь: выпуск лимитированной серии SD-1 и переговоры о создании ароматов по запросу брендов — это первые шаги по коммерциализации, которые докажут жизнеспособность нашей бизнес-модели.

Пресс-служба Университета Иннополис