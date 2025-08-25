«ВСМПО-Ависма» выплавила миллионный слиток титана, его вес — 5,2 тыс. кг

Производственная площадка корпорации «ВСМПО-Ависма» в Верхней Салде (Свердловская область) выпустила миллионный титановый слиток. Как сообщили в пресс-службе компании, процесс плавления проходил в вакуумно-дуговой печи при температуре более 3 тыс. градусов, вес слитка составил 5,2 тыс. кг, а диаметр — 870 мм.

Торжественные мероприятия в честь выплавки миллионного слитка российского титана на площадке корпорации «ВСМПО-Ависма» в Верхней Салде Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Слева направо: генеральный директор корпорации «ВСМПО-Ависма» Дмитрий Трифонов, врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и акционер корпорации Михаил Шелков на фоне миллионного слитка титана Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

В торжественной церемонии принял участие врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, который назвал выгрузку миллионного титанового слитка — «показателем высокой продуктивности предприятия, востребованности продукции». «Корпорация решает важнейшие задачи, поставленные государством, а также вносит большой вклад в развитие экономики муниципалитета: обеспечивает занятость почти трети населения города, реализует масштабные социальные программы, заботиться о благополучии и процветании города, повышении качества жизни своих сотрудников и их семей»,— подчеркнул он.

Корпорация «ВСМПО-Ависма» — один из крупнейших в мире производителей титана и титановых сплавов. Основной акционер компании — Михаил Шелков (владеет 65,27% акций), 25% плюс 1 акция принадлежит госкорпорации «Ростех». На производстве трудятся порядка 20 тыс. человек. Корпорация является стратегическим поставщиком для многих компаний и поставляет продукцию в более чем 50 стран для авиакосмической индустрии, энергетики, нефтегазовой промышленности, судостроения, медицины и строительной отрасли.

Первый титановый слиток весом всего 4 кг был выпущен на площадке в Верхней Салде в 1957 году. Тогда этот процесс был экспериментальным и сложным. «Сейчас плавление — один из ключевых этапов в технологической цепочке. Шихтовые материалы, в том числе губчатый титан, произведенный на площадке в Пермском крае, прессуются в электрод и затем плавятся. От того, как в плавильно-литейном комплексе переплавят электрод в слиток, зависит качество конечной продукции»,— пояснил генеральный директор корпорации Дмитрий Трифонов.

Акционер «ВСМПО-Ависма», основатель благотворительного фонда «Эмпатия» Михаил Шелков добавил, что над конечным результатом трудятся сотни и тысячи сотрудников, без которых было бы невозможно достичь нынешних успехов: «Завод — это люди. Без них ничего бы не было. Поэтому мы будем и дальше вкладываться в предприятие, в город, а главное, в людей, стараясь давать вам возможность расти, получать новые знания».

Во время визита в Верхнюю Салду Денис Паслер обсудил с главой Верхнесалдинского муниципального округа Александром Масловым, Михаилом Шелковым и Дмитрием Трифоновым трехстороннее взаимодействие властей и градообразующего предприятия.

Анастасия Реутова