Чем известен Игорь Краснов

Игорь Краснов отправил заявление на пост главы Верховного суда

Генпрокурор РФ Игорь Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда России. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Фото: Генпрокуратура РФ

Краснов Игорь Викторович родился 24 декабря 1975 года в Архангельске. В 1998 году окончил юрфак Поморского государственного университета (ныне Северный федеральный университет).

С 1997 года работал в органах прокуратуры, в 2006–2007 годах был следователем центрального аппарата Генеральной прокуратуры. В 2007 году перешел в созданный в том же году Следственный комитет при прокуратуре РФ (с 2011 года — Следственный комитет РФ). Был старшим следователем по особо важным делам при первом заместителе генпрокурора РФ — председателе Следственного комитета при прокуратуре РФ Александре Бастрыкине. В качестве следователя вел уголовные дела о покушении на главу РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса, об убийствах политика Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова, дело о хищениях при строительстве космодрома Восточный и другие.

С апреля 2016 года занимал должность заместителя председателя СКР Александра Бастрыкина. Курировал работу Главного управления по расследованию особо важных дел и Главного следственного управления Следственного комитета.

22 января 2020 года назначен генеральным прокурором РФ (сменил на этом посту Юрия Чайку). 22 января 2025 года переназначен на эту должность.

Действительный государственный советник юстиции. Заслуженный юрист РФ. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, отмечен Почетной грамотой президента РФ.

Находится под санкциями Евросоюза, Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Украины.

