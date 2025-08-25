Колумбийского наркоторговца приговорили к 19 годам за поставки кокаина в Россию

В Московском областном суде огласили обвинительный приговор гражданину Колумбии Карлосу Альберто Муньосу Рамиресу. Его признали виновным в пересылке и контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Инстанция назначила фигуранту 19 лет строгого режима и штраф на сумму 900 тыс. руб., сообщили в Генпрокуратуре.

Осужденный руководил организованной группой, которая провозила в Россию запрещенные вещества из Колумбии и Парагвая. В июле 2016 года злоумышленник переслал 2,3 кг колумбийского кокаина. Партию обнаружили правоохранители в аэропорту «Шереметьево». Еще одну партию наркотиков весом около 1 кг из Парагвая выявили в аэропорту «Внуково».

Наркоторговец находился в розыске с 2017 года. В 2024 году, после задержания преступника, Генпрокуратура направила запрос об экстрадиции колумбийским правоохранителям. В конце того же года Карлоса Муньоса доставили в Россию.

Никита Черненко