Участник картеля на торгах при строительстве обхода Чусового выплатил штраф в размере 11,7 млн рублей

В Пермское УФАС поступили документы, подтверждающие оплату штрафа в размере 11,7 млн руб., наложенного службой на ООО «Мостострой-12» в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Напомним, в 2015 году краевое минзакупок провело аукцион по выбору подрядчика для строительства обхода города Чусового с максимальной ценой контракта 1,9 млрд руб. В торгах участвовали ООО «Мостострой-12» и ООО «Уренгойдорстрой». В ходе торгов первая компания снизила максимальную цену контракта на допустимые 0,5%, а вторая — на 1 коп. В итоге победителем признали ООО «Мостострой-12» с ценой контракта в размере 1,9 млрд руб.

В 2016 году Пермское УФАС уличило ООО «Мостострой-12» и ООО «Уренгойдорстрой» в картельном сговоре в ходе участия этого аукциона. Каждая компания была оштрафована на 11,7 млн руб. Участники картеля пытались оспорить решение и предписание УФАС. Арбитражный суд Москвы в 2017 году поддержал позицию ведомства.

В 2017 году ООО «Мострострой-12» вступило в процедуру банкротства. Пермскому УФАС удалось обеспечить взыскание штрафа благодаря своевременной подаче заявления о включении в реестр требований кредиторов при банкротстве. Спустя девять лет после совершения антимонопольного правонарушения ООО «Мостострой-12» оплатило назначенный штраф. Денежные средства поступили в бюджет РФ.

Параллельно с антимонопольным расследованием ситуацией с аукционом заинтересовались правоохранительные органы. Сотрудники УФСБ установили, что тогдашний министр транспорта Прикамья Алмаз Закиев получил взятку под видом приобретения у него квартиры по цене, завышенной на 8,4 млн руб. За это он оказал содействие ООО «Мостострой-12» в получении контракта на строительство обхода Чусового. В мае 2019 года суд приговорил господина Закиева к 8,5 года колонии строгого режима.

