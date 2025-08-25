ЦБ может обязать банки переоценивать стоимость жилья после выдачи ипотеки

Банк России опубликовал обновленную версию доклада о перспективных направлениях развития банковского регулирования и надзора (.pdf). Из него следует, что регулятор может обязать кредитные организации на регулярной основе переоценивать справедливую стоимость жилья для определения риск-веса после выдачи ипотеки.

В докладе сказано, что внедрить механизм могут не ранее первого полугодия 2027 года. График реализации будет определен дополнительно.

Как напомнил Банк России, с 18 августа 2025 года действуют новые нормы, которые уравнивают риск-веса для сегмента строящегося жилья по договорам долевого участия (ДДУ) и не ДДУ.