В отношении двоих саратовцев возбудили дело за угон такси и избиение водителя

Следствие возбудило в отношении двоих саратовцев уголовное дело об угоне автомобиля (ч. 2 ст. 166 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

Согласно релизу, в конце августа фигуранты направлялись из Саратова в сторону поселка Солнечный в такси «Хендай Солярис». В какой-то момент между ними и водителем возник словесный конфликт, затем произошла драка.

Далее фигуранты угнали автомобиль, в котором ехали в качестве пассажиров. Хозяин иномарки применил дистанционную блокировку двигателя и тем самым прервал их маршрут.

В итоге фигуранты устроили дорожную аварию. На место происшествия прибыли сотрудники ППС и уголовного розыска, которые задержали саратовцев.

Задержанными оказались 27-летний мужчина, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, и 39-летний мужчина, ранее неоднократно судимый, в том числе за совершение тяжких преступлений. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Павел Фролов