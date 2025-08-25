Водитель, сбивший 11 человек на остановке в Казани, предстанет перед судом

Прокуратура Казани утвердила обвинительное заключение по делу 29летнего местного жителя, сбившего 11 человек на остановке общественного транспорта. Уголовное дело передано в Вахитовский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Татарстан.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Водитель, сбивший 11 человек на остановке, предстанет перед судом

По версии следствия, утром 10 марта 2025 года обвиняемый в состоянии опьянения и без водительских прав управлял автомобилем «Москвич». На улице Вишневского он съехал с проезжей части на остановку и сбил 11 человек, в том числе троих детей. Двое пострадавших получили тяжкий вред здоровью, еще двоим причинен вред средней тяжести.

Следствие установило, что мужчина ранее привлекался к административной ответственности за отказ проходить медосвидетельствование. После аварии тест подтвердил его опьянение. Кроме того, обвиняемый приобрел поддельные медицинские справки в психиатрической и наркологической клиниках, которые использовал для возврата водительских прав.

Мужчине вменяют три статьи УК РФ: пп. «а», «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим или лишенным права управления транспортными средствами), ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию), ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях использования заведомо поддельного официального документа, представляющего права).

Анар Зейналов