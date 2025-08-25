ВТБ: каждый третий житель ПФО готов пользоваться семейным счетом

По результатам опроса ВТБ, 34% жителей Приволжского федерального округа (ПФО) готовы открыть совместный счет со своими близкими для семейных трат, накоплений и планирования крупных покупок. У каждого пятого такой счет уже есть.

Основным аргументом в пользу совместных счетов приволжане считают быстрое достижение финансовых целей и удобство совместного контроля расходов — так высказались 24% опрошенных. Еще 18% ценят прозрачность и возможность отслеживать все траты и накопления.

Более трети жителей ПФО отметили, что совместные счета позволят накопить на крупную покупку, четверть — на путешествие или отпуск, 17% считают, что продукт поможет накопить на ремонт.

Мнения об оптимальной сумме для перечисления на счет разделились: более трети приволжан готовы перечислять на совместный счет от 10% до 20% своего дохода. Каждый четвертый респондент считает, что сумма должна зависеть от конкретной цели. Более 20% своего бюджета на общий счет готовы направлять 7% жителей ПФО. Такое же количество опрошенных готовы направлять на общий счет менее 5% своего дохода.

Также приволжане определили, какие функции должны быть в совместных счетах для большего удобства. Более половины опрошенных считают обязательным установление лимитов на траты, а половина жителей ПФО — обязательные уведомления о транзакциях. 47% хотят простого управления несколькими пользователями, а для более, чем четверти респондентов важны инструменты для достижения совместных целей.

«Совместные счета — это не только про эффективное управление финансами, но и про удобство и доверие между близкими. Результаты опроса показывают, что многие семьи хотят планировать бюджет вместе: копить на отпуск, ремонт или образование, а также отслеживать траты. Мы видим интерес пользователей к таким сервисам»,— отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.