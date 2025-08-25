«Команды могут показывать футбол высокого уровня»

«Краснодар» возглавил турнирную таблицу РПЛ после шестого тура. Южане обыграли на выезде самарский клуб «Крылья Советов» с крупным счетом (6:0). Вторую сточку занимает ЦСКА. Красно-синие взяли верх над «Акроном» на своем поле (3:1). Третья позиция — у «Локомотива», а четвертая — у калининградской «Балтики», которая обыграла «Сочи» (2:0).

За развитием событий в чемпионате России по футболу следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.



После шестого тура РПЛ болельщики «Спартака» и «Динамо» немного успокоились. Команды, наконец, продемонстрировали, что могут показывать футбол высокого уровня и, самое главное, давать результат.

Динамовцы крупно одолели «Пари НН» (3:0), а «Спартак» обыграл «Рубин» (2:0), причем в Казани, и произвел впечатление на экспертов. Игорь Колыванов, который выступал как в нашей стране, так и в Европе, отмечал положительные сдвиги в игре красно-белых: «"Спартак" удивил чем, то, что они очень здорово сыграли в обороне, практически не дав "Рубину" создать ни одного 100-процентного момента.

Организованы, внимательны, конкретны, и, самое главное, мне понравилось, что Деян Станкович идеально вел себя на бровке».

Так же потихонечку находит свою игру «Зенит», одолевший махачкалинское «Динамо» (4:0), а вот «Локомотив» притормозил. В матче с «Ростовом» железнодорожники вели в счете (2:0), но встреча завершилась вничью (3:3). ЦСКА по-прежнему идет вперед широкими шагами. В этот раз красно- синие оставили не у дел «Акрон» со счетом 3:1. Единственный мяч у гостей забил Артем Дзюба, которому недавно испилилось 37 лет. Это был 243-й гол нападающего за карьеру.

Что же касается армейцев, то им продолжают петь дифирамбы и называют лучшей командой на старте сезона. Возможно, для того что бы у молодых игроков от такой аналитики не закружилась голова, в перерыве матча с «Акроном» к журналистам вышел лидер команды, вратарь Игорь Акинфеев, который, не побоюсь этого слова, взбодрил коллег: «Совершенно разучились играть на ноль в обороне, совершенно не нужно штрафного, не можем выбить мяч, все время какие-то свечи над собой, туда-сюда и в итоге нам прилетает.

Нам надо пересмотреть свое отношение. Конечно, в атаке мы играем хорошо, бежим, размашисто, куча моментов, хорошие голы, но команда должна быть сбалансирована, чтобы давать результат полностью, не сиюминутно, а на длинной дистанции».

А действующий чемпион РПЛ по итогам шестого тура критики не заслужил совсем. В Самаре южане отправили в ворота клуба «Крылья Советов» шесть мячей и не пропустили ни одного. Так что первую строчку в турнирной таблице «Краснодар» заслужил. Особенно если учесть, что играть на выезде командам по-прежнему не просто. Эту тему главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев затронул после финального свистка: «Мы сели в автобус на базе и вышли в гостинице в Самаре. Дорога заняла больше 10 часов, хотя раньше на нее уходило два-три. Это сложно, усталость накапливается, но все равно ребята молодцы, никто не жалуется. Раз сейчас такая реальность, играем молча».

В следующем туре «Краснодару» предстоит сложнейший выезд в столицу, где команду Мусаева ждет невероятный ЦСКА. Армейцы в случае победы выйдут в таблице на первое место. Так что, несмотря на все прогнозы синоптиков, жара, по крайней мере, на одном отдельно взятом московском стадионе болельщикам в ближайшее воскресенье гарантирована.

Владимир Осипов