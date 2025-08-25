Суд оштрафовал на 160 тыс. врача поликлиники в Вольске за незаконный больничный

В Саратовской области суд вынес приговор в отношении 43-летней врача-инфекциониста поликлиники № 1 ГУЗ «Вольская РБ» по уголовному делу о получении взятки (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, 16 июля прошлого года фигурантка получила через посредника 3 тыс. руб. взятки от гражданина. За эти деньги ей предстояло оформить ему больничный с ложными данными о нетрудоспособности.

Свою вину фигурантка не признала. Суд оштрафовал ее на более чем 160 тыс. руб.

Павел Фролов