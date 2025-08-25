Помощником главы Башкирии назначен ветеран СВО

Ветеран специальной военной операции, участник федеральной кадровой программы «Время героев» Оскар Ситдиков назначен помощником главы Башкирии. Об этом руководитель региона Радий Хабиров сообщил сегодня на оперативном совещании в правительстве республики. По его словам, на прошлой неделе боец завершил службу в Вооруженных силах РФ и «приступил к работе в управленческой команде республики». Радий Хабиров является наставником Оскара Ситдикова в рамках программы «Время героев».

Оскар Ситдиков родился в 1989 года в селе Узянбаш Белорецкого района. Он окончил Военную академию связи. С 2007 года служил в ВС России на различных должностях. В 2022–2024 годах участвовал в специальной военной операции. Ветеран награжден орденами Мужества, генерала Шаймуратова и медалью «За отвагу».

Майя Иванова