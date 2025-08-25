Бывший гендиректор «Амкара» возглавил московское «Торпедо»

Генеральным директором футбольного клуба «Торпедо Москва» назначен Игорь Резвухин. Об этом сообщается на сайте клуба.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Игорь Резвухин.

На этой должности господин Резвухин сменил Валерия Скородумова, арестованного в июне 2025 года по уголовному делу, связанному с попыткой оказания противоправного влияния на результаты соревнования. По версии следствия, менеджеры ФК подкупили несколько судей, чтобы футбольный состав вошел в Российскую премьер-лигу (РПЛ). После отправки фигурантов в СИЗО их отстранили от футбольной деятельности на десять и пять лет соответственно.

В 2011–2014 годах Игорь Резвухин занимал должность советника тогдашнего главы краевого минспорта Павла Ляха. Летом 2014 года он был назначен гендиректором ФК «Амкар» и занимал этот пост до 2018 года. В июне 2018 года «Амкар» не смог подтвердить свои финансовые возможности и не прошел лицензирование РФС. Владельцы «Амкара» не смогли найти средства для погашения долгов и решили ликвидировать клуб через процедуру банкротства.

После ухода из клуба господин Резвухин вернулся в транспортный бизнес, купив доли в компаниях «АВ-Запад» и «АВ-Транс». Эти компании находятся под управлением ООО «Автовокзалы Прикамья», которое ранее арендовало автовокзалы и автостанции в регионе.