Суд наказал жительницу Ростовской области за гибель пешехода в ДТП под Саратовом

В Вольском районе Саратовской области суд вынес приговор по уголовному делу о ДТП, повлекшем смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ), в отношении жительницы Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, 13 мая позапрошлого года фигурантка за рулем автомобиля Datsun ехала в Саратов и на 178 км автодороги «Сызрань — Саратов — Волгоград» сбила пешехода, выбрав небезопасную скорость. Гражданин погиб на месте.

По решению суда фигурантка получила два года принудительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. Также ей запрещено в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

Павел Фролов