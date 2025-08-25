Почти 403 тысячи доз вакцины против гриппа поступило в Нижегородскую область

Кампания по вакцинации против гриппа началась в Нижегородской области. В регион уже поступило 402,6 тыс. доз вакцины, сообщили в областном минздраве 25 августа.

Для вакцинации взрослых будут применять «Совигрипп» и «ФЛЮ-М», их уже поступило 111,8 тыс. и более 95 тыс. доз соответственно.

Для детей и беременных поступили препараты «Ультрикс Квадри» (160,4 тыс. доз) и «Совигрипп» (135,4 тыс. доз).

Работающие нижегородцы, а также дети, не посещающие детсады, могут вакцинироваться в поликлиниках по месту жительства. Детям, посещающим детские сады и школы, прививки делают в этих учреждениях (с письменного согласия родителей). Студенты могут сделать прививку в своих учебных заведениях.

Прививки гражданам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями из группы риска делают в поликлиниках по месту прикрепления, также они могут вызвать мобильную бригаду на дом.

